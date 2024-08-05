Два грузовика — «Скания» и «Ивеко» и легковой автомобиль «Лексус» столкнулись в 7 часов в понедельник, 5 августа на 1 км трассы Р‑229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» в Красноярском районе.
Большегруз «Ивеко», перевозивший топливо в цистерне, опрокинулся.
Пострадали водители автомобилей «Лексус» и «Ивеко», сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
На месте работают медики и пожарные-спасатели.
Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», движение на участке, где произошло ДТП, временно ограничено в связи с ликвидацией розлива топлива.