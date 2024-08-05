Два грузовика — «Скания» и «Ивеко» и легковой автомобиль «Лексус» столкнулись в 7 часов в понедельник, 5 августа на 1 км трассы Р‑229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» в Красноярском районе.