«Угол может обвалиться в любой момент»: Что происходит на месте треснувшего дома на Большой Зеленина

К слову, это далеко не первая трещина на фасаде этого здания. Из-за этого обеспокоенные жильцы даже создали группу в соцсетях под названием «Каземат на Зеленина», благодаря которой хотели добиться либо его восстановления, либо расселения. По их словам, ремонта там не было почти 120 лет. Владельцы комнат в коммуналке ранее рассказали SPB.KP.RU, что однажды с третьего на второй этаж даже провалилась ванна.