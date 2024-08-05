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«Угол может обвалиться в любой момент»: Что происходит на месте треснувшего дома на Большой Зеленина

Экспертиза состояния треснувшего дома на Большой Зеленина займет до двух дней.

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Днем 4 августа в доме № 1/44 на улице Большая Зеленина во время капитального ремонта обвалились перекрытия между первым и вторым этажом на площади 20 квадратных метров. На место немедленно приехали спасатели, которые вывели из здания 30 человек. Никто из жильцов не пострадал. Петербургские следователи начали проверку, а городские власти — организовали оперативный штаб. Движение на участке в Петроградском районе перекрыли. Сегодня там снова работают специалисты. Они подготовят экспертизу состояния треснувшего дома на Большой Зеленина.

— Сотрудники администрации обсуждают, что экспертиза может занять два дня, после этого будет принято решение, что делать со зданием. По словам экспертов, в обрушившемся подъезде изначально вырвало балку. Сейчас все держится на фасадной стене, а внутри — пустота, — рассказал корреспондент SPB.KP.RU.

Напомним, после ЧП всех жильцов многострадального дома разместили в соседнем образовательном учреждении. Их обеспечили едой и водой. В ближайшее время людей переведут в маневренный фонд.

Капитальный ремонт при этом в доме продолжат. Это первое решение Оперштаба.

— В процессе работ произошло отслоение пола от стены и оседание старой кирпичной кладки. Противоаварийные меры были приняты незамедлительно. Сейчас проводятся необходимые обследования, в дальнейшем начнется проектирование аварийных работ, — раннее сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин.

К слову, это далеко не первая трещина на фасаде этого здания. Из-за этого обеспокоенные жильцы даже создали группу в соцсетях под названием «Каземат на Зеленина», благодаря которой хотели добиться либо его восстановления, либо расселения. По их словам, ремонта там не было почти 120 лет. Владельцы комнат в коммуналке ранее рассказали SPB.KP.RU, что однажды с третьего на второй этаж даже провалилась ванна.

СК