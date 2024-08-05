На Урале экс-сотрудника психбольницы осудили за коррупцию

В Каменске-Уральском Свердловской области бывший сотрудник психиатрической больницы выслушал приговор за получение взяток. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Под судом оказался житель Челябинска 1985 года рождения. Ранее он исполнял обязанности заведующего одним из отделений учреждения. По данным следствия, всего он получил взяток на более 476 тыс. рублей. Деньги давал представитель одного из хостелов за госпитализацию шестерых постояльцев и за создание условий для присвоения им групп инвалидности.
Синарский райсуд назначил мужчине четыре года колонии общего режима. Также он оштрафовал его на 1,6 млн рублей и лишил на три года права заниматься административно-хозяйственными полномочиями и организационно-распорядительными полномочиями в сфере здравоохранения. Приговор не вступил пока в законную силу.