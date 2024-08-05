На Урале экс-сотрудника психбольницы осудили за коррупцию

Под судом оказался житель Челябинска 1985 года рождения. Ранее он исполнял обязанности заведующего одним из отделений учреждения. По данным следствия, всего он получил взяток на более 476 тыс. рублей. Деньги давал представитель одного из хостелов за госпитализацию шестерых постояльцев и за создание условий для присвоения им групп инвалидности.