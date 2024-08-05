В Джизаке наказали виновных в смерти трехлетней воспитанницы детсада

Напомним, что 15 февраля утром трое детей самостоятельно ушли с территории детского сада, а днем около 13:00 девочку обнаружили мертвой в арыке примерно в километре от учреждения. Двое других детей вернулись домой. После трагедии детский сад закрыли.
Уголовное дело было возбуждено в отношении трех человек: 31-летнего директора детсада, 31-летней воспитательницы, а также 49-летнего начальника районного отдела Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья за разрешение открыть детский сад, несмотря на несоответствие помещений требованиям.
Приговором суда директора детского учреждения признали виновной по части 3 статьи 116 («Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека») и пункту «г» части 2 статьи 167 («Хищение путём присвоения или растраты путем злоупотребления должностным положением») Уголовного кодекса. Она получила 4 года 1 месяц ограничения свободы с лишением права работы в сфере дошкольного и школьного образования в течение трех лет.
Воспитатель также признана виновной по части 3 статьи 116. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы и лишили права работать в сфере в течение трех лет.
Начальник санэпидслужбы признан виновным по части 1 статьи 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») и части 1 статьи 209 («Должностной подлог») УК и получил 1,5 года ограничения свободы с запретом занимать должностные и материально ответственные посты в течение одного года.