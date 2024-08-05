В Джизаке наказали виновных в смерти трехлетней воспитанницы детсада

Приговором суда директора детского учреждения признали виновной по части 3 статьи 116 («Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека») и пункту «г» части 2 статьи 167 («Хищение путём присвоения или растраты путем злоупотребления должностным положением») Уголовного кодекса. Она получила 4 года 1 месяц ограничения свободы с лишением права работы в сфере дошкольного и школьного образования в течение трех лет.