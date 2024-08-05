Во Владивостоке мужчина кинулся на детей с топором

Корр. ИА PrimaMedia запросил комментарий у правоохранительных органов. Как оказалось, дети во время игры забросили мяч на территорию частного дома и вступили в словесный конфликт с хозяином жилья. Мужчина 1975 года рождения вышел на игровую площадку и в агрессивной форме с кухонным топориком в руке продолжил выяснять отношения с несовершеннолетними.