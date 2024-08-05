Во Владивостоке мужчина кинулся на детей с топором. Конфликт произошел на Второй Речке из-за заброшенного на территорию частного дома мяча, сообщает ИА PrimaMedia.
На детской площадке возле Кирова, 33, нетрезвый мужчина стал пугать детей топором. Урегулировали конфликт старшие ребята, которые «обезвредили» мужчину. Когда приехала полиция, дети отказались писать заявление.
Корр. ИА PrimaMedia запросил комментарий у правоохранительных органов. Как оказалось, дети во время игры забросили мяч на территорию частного дома и вступили в словесный конфликт с хозяином жилья. Мужчина 1975 года рождения вышел на игровую площадку и в агрессивной форме с кухонным топориком в руке продолжил выяснять отношения с несовершеннолетними.
Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, в Уссурийске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который стрелял из окна своей квартиры в сторону детской площадки.