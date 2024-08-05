35-летний монтажник погиб на строительной площадке Ледового дворца в Нижнем Новгороде

Монтажник ООО ПСФ «СТАЛЬКОН» погиб на строительной площадке Ледового дворца в Нижнем Новгороде. Трагедия случилась 3 августа, в 16:30. Гострудинспекция Нижегородской области сообщает, что на производстве работ произошло опрокидывание с самоходного гидравлического подъемника. В результате этой трагедии 35-летний монтажник из компании ООО ПСФ «СТАЛЬКОН» получил травмы, несовместимые с жизнью.