Хабаровских самозанятых предупредили о новой схеме обмана

Мошенники атакуют самозанятых и пытаются обмануть их от имени Федеральной налоговой службы. Об этом граждан в своём Телеграм-канале предупредил уполномоченный по правам предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мошенники стали ещё изобретательней — теперь атакуют самозанятых от имени ФНС. Они звонят или пишут сообщение и предлагают сверить налоговые платежи. Всё это заканчивается попыткой выманить у вас код из СМС для доступа к вашим личным данным на «Госуслугах». Помните, что настоящие сотрудники ФНС не действуют по телефону и не предлагают оплатить налог онлайн, — отметил Андрей Веретенников.
Аферисты от имени ФНС пытаются убедить самозанятых, будто были обнаружены доходы, не учтённые при расчёте налога. Злоумышленники предлагают сверить налоговые платёжки, который уже якобы направлены налогоплательщику. Конечно же «липовый» документ не отображается ни в приложении «Мой налог», ни в «Личном кабинете» на сайте ФНС. Поэтому псевдоналоговики убеждают, что в данный момент ресурсы ФНС и портала «Госуслуг» рассинхронизировались. Для восстановления работы просят продиктовать код из СМС-сообщения, таким образом, получая доступ к личным данным на «Госуслугах» налогоплательщика, а значит и возможность оформить от имени жертвы займы.
Всегда лучше всё проверить через «Личный кабинет налогоплательщика» и приложение «Мой налог» или самостоятельно связаться с налоговой.
Единый контакт-центр ФНС России: 8−800−222−2222.