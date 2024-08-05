Хабаровских самозанятых предупредили о новой схеме обмана

Аферисты от имени ФНС пытаются убедить самозанятых, будто были обнаружены доходы, не учтённые при расчёте налога. Злоумышленники предлагают сверить налоговые платёжки, который уже якобы направлены налогоплательщику. Конечно же «липовый» документ не отображается ни в приложении «Мой налог», ни в «Личном кабинете» на сайте ФНС. Поэтому псевдоналоговики убеждают, что в данный момент ресурсы ФНС и портала «Госуслуг» рассинхронизировались. Для восстановления работы просят продиктовать код из СМС-сообщения, таким образом, получая доступ к личным данным на «Госуслугах» налогоплательщика, а значит и возможность оформить от имени жертвы займы.