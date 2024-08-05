В Тюмени задержали религиозных деятелей за вербовку 19 человек в Сирию

Двух религиозных деятелей арестовали по обвинению в публичном оправдании терроризма и склонении к участию в террористической деятельности, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
ФСБ сообщила, что СК возбудил и расследует уголовные дела по ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности») и ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Максимальное наказание по первой статье составляет лишение свободы сроком до 20 лет, по второй — до семи лет.
Обвиняемые также склонили россиян к сбору денежных средств для финансирования членов международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории России). Один из фигурантов также разместил в интернете проповедь, в которой, согласно заключению психолого-лингвистической судебной экспертизы, были признаки оправдания и пропаганды террористической деятельности.
В конце июля Центральный военный суд в Екатеринбурге приговорил к лишению свободы сроком на 14 и 12 лет двух участников законспирированной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (признана экстремистской в России и запрещена). По данным ведомства, в январе 2023 года иностранные граждане на территории Прикамья осуществляли денежные переводы и размещали публикации с призывами к оправданию терроризма.