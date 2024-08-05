В Тюмени задержали религиозных деятелей за вербовку 19 человек в Сирию

В конце июля Центральный военный суд в Екатеринбурге приговорил к лишению свободы сроком на 14 и 12 лет двух участников законспирированной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (признана экстремистской в России и запрещена). По данным ведомства, в январе 2023 года иностранные граждане на территории Прикамья осуществляли денежные переводы и размещали публикации с призывами к оправданию терроризма.