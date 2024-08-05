Смыло мосты, затопило дороги и участки: последние новости о наводнении в Бурятии на 5 августа 2024

Сильные затяжные дожди повлияли на уровень воды в реках республики Бурятия. С 1 по 4 августа в регионе топит дома и дороги, потоки воды смывают мосты, а людей приходится эвакуировать. Из-за наводнения погибли сельскохозяйственные животные и урожай. В Мухоршибирском, Тарбагатайском и Заиграевском районах был введен режим ЧС, а следом и во всей республики.
— В Мухоршибирском районе в селе Куготы в подтоплении пять жилых домов. 16 человек эвакуировались к родственникам. Вода в селе потихоньку спадает, но уровень все равно остается высоким. Под угрозой подтопления улус Цолга и размытие подъездной дороги. Предварительно в зону затопления попадает 21 дом, все жители предупреждены, — сообщил глава республики Бурятия Алексей Цыденов.
В Цолгинской школе разместили 16 человек. Службы организовывают доставку еды и питьевой воды для жителей, попавших в зону подтопления. Для создания объезда 4 августа был завезен щебень.
— На федеральной трассе Улан-Удэ — Чита ведутся работы по восстановлению мостов. При сохранении текущих погодных условий дорожники рассчитывают открыть движение завтра вечером (6 августа), — сообщил Алексей Цыденов.
Водителям грузового авто посоветовали использовать объезд. В Заиграевском районе вода прибыла в селе Челутай-3 в ночь на 5 августа. А вот в селах Горхон, Дархита, Новоильинск, Илька, Челутай 24, Татарский ключ наоборот начала уходить.
— Спасатели МЧС России доставили питьевую воду, продукты и бензин на заимку, расположенную неподалеку от Новоильинска. Три семьи оказались в плену водной стихии, подъем уровня воды отрезал путь на большую землю, — сообщили в ГУ МЧС Бурятии.
Из-за буйства стихии в Новоильинске разрушены суммарно семь автомобильных и пешеходных мостов. Единственный способ добраться из одного конца поселка в другой — железная дорога.