Смыло мосты, затопило дороги и участки: последние новости о наводнении в Бурятии на 5 августа 2024

Сильные затяжные дожди повлияли на уровень воды в реках республики Бурятия. С 1 по 4 августа в регионе топит дома и дороги, потоки воды смывают мосты, а людей приходится эвакуировать. Из-за наводнения погибли сельскохозяйственные животные и урожай. В Мухоршибирском, Тарбагатайском и Заиграевском районах был введен режим ЧС, а следом и во всей республики.