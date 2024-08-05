Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГУФСИН уволило врио начальника ростовского СИЗО-1 Заболотнева

ГУФСИН России по Ростовской области расторгло контракт с Романом Заболотневым — врио начальника следственного изолятора (СИЗО) в Ростове-на-Дону, где в июне этого года произошел захват заложников. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Источник: РИА "Новости"

«С ним контракт расторгнут», — приводит РИА Новости заявление правоохранителей.

Напомним, заключенные СИЗО-1 в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИК) утром 16 июня 2024 года. Сообщилось, что заложников удерживали в одной камере.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье «захват заложника» (ст. 206 УК РФ). Малик Гандалоев, участвовавший в захвате, уже приговорен к 20 годам колонии.

Как уточнялось, трое из шести заключенных, захвативших сотрудников УИК, называли себя сторонниками ИГИЛ* («Исламское государство»). Преступники собирались взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкессии, однако были задержаны и получили срок 18 лет строго режима.

* — организация признана террористической и запрещена в России.