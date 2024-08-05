ГУФСИН уволило врио начальника ростовского СИЗО-1 Заболотнева

«С ним контракт расторгнут», — приводит РИА Новости заявление правоохранителей.
Напомним, заключенные СИЗО-1 в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИК) утром 16 июня 2024 года. Сообщилось, что заложников удерживали в одной камере.
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье «захват заложника» (ст. 206 УК РФ). Малик Гандалоев, участвовавший в захвате, уже приговорен к 20 годам колонии.
Как уточнялось, трое из шести заключенных, захвативших сотрудников УИК, называли себя сторонниками ИГИЛ* («Исламское государство»). Преступники собирались взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкессии, однако были задержаны и получили срок 18 лет строго режима.
* — организация признана террористической и запрещена в России.