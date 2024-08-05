ГУФСИН уволило врио начальника ростовского СИЗО-1 Заболотнева

ГУФСИН России по Ростовской области расторгло контракт с Романом Заболотневым — врио начальника следственного изолятора (СИЗО) в Ростове-на-Дону, где в июне этого года произошел захват заложников. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.