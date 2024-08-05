В Казани 16-летний подросток на питбайке влетел в легковушку

Примечательно, что несколькими днями ранее, 1 августа, ДТП с участием питбайка, в котором также пострадали дети, произошло в столице соседней республики — Йошкар-Оле. Тогда водитель экскаватора-погрузчика при съезде с дороги на прилегающую территорию совершил столкновение с ехавшим по левой обочине питбайком Enduro Cross, которым управлял 13-летний подросток. В результате ДТП водитель и его 11-летний пассажир с серьёзными травмами были доставлены в больницу.