В Казани 16-летний подросток на питбайке влетел в легковушку

В казанском микрорайоне Борисоглебское произошло жуткое ДТП — 16-летний подросток на питбайке влетел в легковушку. Ребенок выжил, но получил серьезные травмы.
По предварительным данным Госавтоинспекции, авария произошла 4 августа в 18.40 на улице Школьной. При выезде на дорогу с прилегающей территории подросток не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Шевроле», который следовал в прямом направлении.
В результате ДТП 16-летний парень, управлявший питбайком, получил травмы. На автомобиле скорой помощи его доставили в больницу. Согласно предварительной информации, у несовершеннолетнего водителя диагностирован перелом позвоночника.
По факту аварии возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование. Питбайк помещен на спецстоянку.
Примечательно, что несколькими днями ранее, 1 августа, ДТП с участием питбайка, в котором также пострадали дети, произошло в столице соседней республики — Йошкар-Оле. Тогда водитель экскаватора-погрузчика при съезде с дороги на прилегающую территорию совершил столкновение с ехавшим по левой обочине питбайком Enduro Cross, которым управлял 13-летний подросток. В результате ДТП водитель и его 11-летний пассажир с серьёзными травмами были доставлены в больницу.
Позже выяснилось, что питбайк, который не предназначен для езды по дорогам общего пользования, 13-летнему подростку в июне купил один из родителей.