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В Волгоградской области два школьника на мотоцикле сбили овцу, один в больнице

Под Волгоградом овца на дороге спровоцировала ДТП.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Школьник на мотоцикле из Ольховского попал в больницу в результате ДТП. Авария произошла 4 августа на 17 километре автодороги «Ольховка — Гурово — Новая Ольховка». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в 20.00 часов 15-летний подросток вместе с 13-летним другом решили покататься.

— Водитель допустил наезд на овцу, после чего совершил опрокидывание. В результате ДТП 13-летний пассажир мотоцикла самостоятельно обратился за медицинской помощью, — уточнили в полиции региона.

Отметим, что за минувшие сутки на областных трассах произошло 15 аварий с пострадавшими. Водителей призывают соблюдать ПДД,