В Волгоградской области два школьника на мотоцикле сбили овцу, один в больнице

Школьник на мотоцикле из Ольховского попал в больницу в результате ДТП. Авария произошла 4 августа на 17 километре автодороги «Ольховка — Гурово — Новая Ольховка». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в 20.00 часов 15-летний подросток вместе с 13-летним другом решили покататься.