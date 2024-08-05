Пожаром на полигоне ТБО в Евпатории заинтересовалась прокуратура

«По поручению прокуратуры республики проведена проверка исполнения требований законодательства в связи с пожаром на территории полигона твердых коммунальных отходов в городе Евпатории», — говорится в сообщении.
По информации надзорного ведомства, удалось установить, что заполнение полигона муниципальным унитарным предприятием осуществляется с нарушением. В частности не соблюдается послойное чередование отходов и грунта, дренажных труб, а также изолирующих материалов. Кроме того, в пожароопасные периоды отходы не увлажняют.
«Природоохранной прокуратурой руководству предприятия внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства при эксплуатации объекта размещения отходов», — уточняют в ведомстве.
На данный момент решается вопрос о привлечение виновных лиц к административной ответственности.
Пожар на полигоне ТБО в Евпатории начался 27 июля. Борьба с огнем продолжалась несколько дней.