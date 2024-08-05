Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожаром на полигоне ТБО в Евпатории заинтересовалась прокуратура

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. Пожаром на полигоне ТБО в Евпатории заинтересовалась прокуратура, виновных привлекут к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«По поручению прокуратуры республики проведена проверка исполнения требований законодательства в связи с пожаром на территории полигона твердых коммунальных отходов в городе Евпатории», — говорится в сообщении.

По информации надзорного ведомства, удалось установить, что заполнение полигона муниципальным унитарным предприятием осуществляется с нарушением. В частности не соблюдается послойное чередование отходов и грунта, дренажных труб, а также изолирующих материалов. Кроме того, в пожароопасные периоды отходы не увлажняют.

«Природоохранной прокуратурой руководству предприятия внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства при эксплуатации объекта размещения отходов», — уточняют в ведомстве.

На данный момент решается вопрос о привлечение виновных лиц к административной ответственности.

Пожар на полигоне ТБО в Евпатории начался 27 июля. Борьба с огнем продолжалась несколько дней.

пожары
Прокуратура