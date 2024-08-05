Пожаром на полигоне ТБО в Евпатории заинтересовалась прокуратура

По информации надзорного ведомства, удалось установить, что заполнение полигона муниципальным унитарным предприятием осуществляется с нарушением. В частности не соблюдается послойное чередование отходов и грунта, дренажных труб, а также изолирующих материалов. Кроме того, в пожароопасные периоды отходы не увлажняют.