В Ростовской области задержали двух человек за поджог ж/д подстанции

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены двое молодых людей 17 и 20 лет. В ходе допроса задержанные рассказали, что совершили поджог за денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей, которое им перевел неустановленный куратор на электронный кошелек», — говорится в сообщении.