В Ростовской области задержали двух человек за поджог ж/д подстанции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг — РИА Новости. Двое жителей Ростовской области задержаны за поджог трансформаторной подстанции на железной дороге по заданию куратора, возбуждено дело о покушении на теракт, сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По данным ведомства, 31 июля текущего года на железнодорожном перегоне «Батайск-Азов» был совершен поджог трансформаторной подстанции.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены двое молодых людей 17 и 20 лет. В ходе допроса задержанные рассказали, что совершили поджог за денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей, которое им перевел неустановленный куратор на электронный кошелек», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт).