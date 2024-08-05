В Уфе на стройке насмерть разбился 39-летний плотник

4 мая на объекте строительства дома на территории, ограниченной улицами Авроры и Батырской, при монтаже опалубки лестничного марша 39-летний плотник упал с высоты 8 этажа. От полученных травм мужчина скончался.
Оказалось, что с погибшим не оформили трудовой договор. На оконном проеме, где работал плотник, использовалось неинвентарное фанерное защитное ограждение, не отвечающее требованиям плана производства работ (ППР) на высоте. Кроме того, не были указаны места и способы крепления предохранительного пояса в соответствии с ППР на высоте.
К смертельному несчастному случаю привели несовершенство технологического процесса, недостаточная надежность ограждений, а также неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля за ходом их выполнения.
Материалы расследования переданы в следственные органы.