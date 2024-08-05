В Уфе на стройке насмерть разбился 39-летний плотник

Оказалось, что с погибшим не оформили трудовой договор. На оконном проеме, где работал плотник, использовалось неинвентарное фанерное защитное ограждение, не отвечающее требованиям плана производства работ (ППР) на высоте. Кроме того, не были указаны места и способы крепления предохранительного пояса в соответствии с ППР на высоте.