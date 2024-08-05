В Омской области в лесу нашли тело пропавшей бабушки

Ранее мы писали, что в МЧС по Омской области подвели итоги недели. По данным пожарных, за период с 29 июля по 4 августа в регионе произошло 55 возгораний, в 26 из которых горели трава и мусор. За это время погибли два человека, ещё одного сотрудникам МЧС удалось спасти.