В Омской области в лесу нашли тело пропавшей бабушки

В Омской области завершились поиски 69-летней пенсионерки. 30 июля она покинула территорию пансионата в посёлке Дачном в халате и домашних тапочках.
В полиции сообщили, что около 16 часов в воскресенье, 4 августа, в лесу примерно в ста метрах от пансионата «Здравница Алтая» нашли тело женщины. Признаков насильственной смерти не выявили. Сейчас устанавливается причина гибели.
Ранее мы писали, что в МЧС по Омской области подвели итоги недели. По данным пожарных, за период с 29 июля по 4 августа в регионе произошло 55 возгораний, в 26 из которых горели трава и мусор. За это время погибли два человека, ещё одного сотрудникам МЧС удалось спасти.