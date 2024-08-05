В Воронеже два грузовика столкнулись на Северном мосту: видео

Утром понедельника, 5 августа, на Северном мосту столкнулись два грузовика. В результате аварии «Газель» перевернулась. Видео с места происшествия выложили в соцсети проезжавшие мимо автомобилисты. По словам очевидцев, ДТП произошло на въезде на мост. — Как они на ровном месте так умудрились? — недоумевают авторы видео.