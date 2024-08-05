Во дворе Управления Росгвардии Прикамья загорелся трансформатор

Трансформаторная будка задымилась за зданием на улице Пермской, где располагается центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии Прикамья, а также несколько подразделений краевого ГУ МВД.
Около 12:00 5 августа несколько экипажей пожарной службы прибыли к зданию на Пермской, 128, в котором находится центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии Пермского края.
Очевидцы рассказали корреспонденту perm.aif.ru, что во дворе здания загорелась трансформаторная будка. В краевом ГУ МЧС информацию подтвердили.
«Поступило сообщение о задымлении трансформатора. Подразделения на месте», — сообщили perm.aif.ru в ГУ МЧС Прикамья.
Из-за двери трансформаторной будки шёл дым. Прибывшие на место пожарные применили спецтехнику, чтобы добраться до места горения.
Когда специалисты вскрыли дверь в трансформаторную будку, ЧП оказалось не слишком серьёзным: горели провода на площади 0,1 кв. м. Для тушения применили порошковый огнетушитель, и уже в 12:21 возгорание было ликвидировано.
Подобные происшествия могут иметь и весьма серьёзные последствия. В январе из-за попавшего в трансформатор бездомного кота без воды остался целый посёлок в Прикамье.