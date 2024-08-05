Фото дня. В доме на Большой Зелениной — огромная дыра, рухнула внутренняя часть с крышей и перекрытиями

В воскресенье, 4 августа, жителей дома 1 по Большой Зелениной (Петроградский район Петербурга) эвакуировали из-за угрозы обрушения, квартал оцепили. Люди забили тревогу после того, как в квартирах начали вскрываться полы, жильцы показывали трещины в своих квартирах. Около 16:30 «отслоение» усилилось, труба дымохода провалилась внутрь. Ночью, по словам очевидцев, произошло еще одно обрушение: судя по видео, упали внутренние перекрытия. Возбуждено уголовное дело.