В Ростове уволили руководителя СИЗО, в котором заключенные взяли заложников

В Ростове уволили временно исполняющего обязанности СИЗО — 1 на Кировском, сообщили правоохранительные органы региона. Такое решение было принято после того, как была окончена служебная проверка. Напомним, поводом для нее и последующих кадровых перестановок стал захват заложников в середине июня. Тогда группа заключенных смогла выбраться из камеры. Они захватили в заложники двух сотрудников, требуя отпустить их на свободу, предоставив «зеленый коридор».