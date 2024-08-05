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В Ростове уволили руководителя СИЗО, в котором заключенные взяли заложников

Кадровые перестановки в ростовском СИЗО −1 произошли после ведомственной проверки.

В Ростове уволили временно исполняющего обязанности СИЗО — 1 на Кировском, сообщили правоохранительные органы региона. Такое решение было принято после того, как была окончена служебная проверка. Напомним, поводом для нее и последующих кадровых перестановок стал захват заложников в середине июня. Тогда группа заключенных смогла выбраться из камеры. Они захватили в заложники двух сотрудников, требуя отпустить их на свободу, предоставив «зеленый коридор».

После этого в ростовском СИЗО началась масштабная проверка. А следственный комитет возбудил дело за захват заложников. Во время освобождения сотрудников СИЗО большинство захватчиков было ликвидировано. Один из них был госпитализирован в ростовскую больницу.