В Краснодаре удалось реанимировать спасенную из реки девочку

Напомним, 23 взрослых и 7 детей утонули в водоемах Кубани этим летом. В общей сложности с начала года в регионе утонуло 53 взрослых и 10 детей. Все трагические случаи на воде произошли на необорудованных для купания местах. Основными причинами гибели людей на водных объектах являются нарушения правил безопасности, а именно — купание в непредназначенных и запрещенных местах. Все смертельный случаи в этом году произошли именно по данной причине. Еще одной причиной летального исхода является купание в состоянии алкогольного опьянения. В этом году из-за этого утонули более 20 человек.