В Калининграде завели дело против организаторов незаконной миграции

По версии следствия, с января 2023 года обвиняемые организовали незаконное заключение фиктивных трудовых и гражданско-правовых договоров между не менее чем 500 иностранными гражданами и индивидуальным предпринимателем, на основании этих договоров иностранцы смогли легально находиться на территории РФ.