В Калининграде завели дело против организаторов незаконной миграции

КАЛИНИНГРАД, 5 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Калининграде против троицы, усилиями которой около 500 мигрантов незаконно получили документы для пребывания в России, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.
По версии следствия, с января 2023 года обвиняемые организовали незаконное заключение фиктивных трудовых и гражданско-правовых договоров между не менее чем 500 иностранными гражданами и индивидуальным предпринимателем, на основании этих договоров иностранцы смогли легально находиться на территории РФ.
«Следственными органами следственного управления СК России по Калининградской области в отношении калининградского индивидуального предпринимателя, местной жительницы и ее супруга, имеющего гражданство РФ и Республики Узбекистан, возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (пункт “а” часть 2 статьи 322.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Фигуранты задержаны, допрошены, всем троим предъявлено обвинение. Женщине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, ее супруг арестован. Коммерсанту по решению следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уточняется, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Пограничным управлением ФСБ России по Калининградской области.