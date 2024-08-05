В Челябинске садовод поджёг иномарку соседа из-за громкой музыки

— В отдел полиции «Курчатовский» поступило сообщение от жителя садового некоммерческого товарищества, который сообщил о возгорании принадлежащего ему автомобиля Kia Seltos, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В ходе проведения неотложных мероприятий и осмотра места происшествия было установлено, что возгорание машины произошло в результате умышленных действий третьих лиц.