В Челябинске садовод поджёг иномарку соседа из-за громкой музыки

— В отдел полиции «Курчатовский» поступило сообщение от жителя садового некоммерческого товарищества, который сообщил о возгорании принадлежащего ему автомобиля Kia Seltos, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В ходе проведения неотложных мероприятий и осмотра места происшествия было установлено, что возгорание машины произошло в результате умышленных действий третьих лиц.
Собственник иномарки заподозрил в случившемся своего соседа, с которым недавно поругался из-за громкой музыки. Полицейские задержали вероятного поджигателя и допросили его..
— Установлено, что задержанный на фоне личных неприязненных отношений и возникшего конфликта облил багажное отделение автомобиля воспламеняющейся жидкостью, затем поджёг его, тем самым умышленно повредил транспортное средство потерпевшего, — добавили в УМВД.
В отношении челябинца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога). На время следствия его отпустили под обязательство о явке.
А в середине июня в Кыштыме задержали 35-летнего жителя Карабаша, подозреваемого в поджоге квартиры. Он из ревности поджёг диван, после чего выгорела вся квартира. Ущерб составил 2 миллиона рублей..