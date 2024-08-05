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В Челябинске садовод поджёг иномарку соседа из-за громкой музыки

В Курчатовском районе Челябинска 56-летний садовод поджёг легковушку своего соседа по участку. Таким образом мужчина отомстил автовладельцу за громкое прослушивание музыки. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили в городском управлении МВД.

Источник: Полиция Челябинска/Vk.com

— В отдел полиции «Курчатовский» поступило сообщение от жителя садового некоммерческого товарищества, который сообщил о возгорании принадлежащего ему автомобиля Kia Seltos, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В ходе проведения неотложных мероприятий и осмотра места происшествия было установлено, что возгорание машины произошло в результате умышленных действий третьих лиц.

Собственник иномарки заподозрил в случившемся своего соседа, с которым недавно поругался из-за громкой музыки. Полицейские задержали вероятного поджигателя и допросили его..

— Установлено, что задержанный на фоне личных неприязненных отношений и возникшего конфликта облил багажное отделение автомобиля воспламеняющейся жидкостью, затем поджёг его, тем самым умышленно повредил транспортное средство потерпевшего, — добавили в УМВД.

В отношении челябинца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога). На время следствия его отпустили под обязательство о явке.

Часть 2 статьи 167 УК РФ предусматривает наказание от принудительных работ до пяти лет лишения свободы.

А в середине июня в Кыштыме задержали 35-летнего жителя Карабаша, подозреваемого в поджоге квартиры. Он из ревности поджёг диван, после чего выгорела вся квартира. Ущерб составил 2 миллиона рублей..