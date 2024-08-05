Под Новосибирском иномарка столкнулась с поездом

На железнодорожном переезде в селе Марусино Новосибирской области произошло столкновение грузового поезда с иномаркой. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
— По предварительным данным, столкновение произошло 5 августа около 13 часов. ДТП предшествовал выезд автомобиля на железнодорожный переезд, — уточнили в публикации.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что схода вагонов удалось избежать, задержки движения поездов так же не произошло.
В настоящее время сотрудники транспортной прокуратуры выясняют все обстоятельства случившегося. Информации о пострадавших не поступало.
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