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Под Новосибирском иномарка столкнулась с поездом

Автомобиль выехал на переезд.

На железнодорожном переезде в селе Марусино Новосибирской области произошло столкновение грузового поезда с иномаркой. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

— По предварительным данным, столкновение произошло 5 августа около 13 часов. ДТП предшествовал выезд автомобиля на железнодорожный переезд, — уточнили в публикации.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что схода вагонов удалось избежать, задержки движения поездов так же не произошло.

В настоящее время сотрудники транспортной прокуратуры выясняют все обстоятельства случившегося. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что в Новосибирске скорая увезла водителя мотоцикла после столкновения с «Ниссаном».

Помимо этого, накануне в Октябрьском районе юношу на пешеходном переходе сбил «Лексус».