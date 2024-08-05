Сказала лишь «Зая, привет», и связь оборвалась: жена почти год ищет мужа, пропавшего на вахте в Иркутской области

Это должна была быть последняя вахта 43-летнего Игоря Сильченко из Енисейска Красноярского края. Мужчина отправился на работу недалеко от города Братска в Иркутской области, а 19 августа бесследно исчез. Известно, что он отправился на вал деревьев, оставив в вагончике деньги и личные вещи, с собой взял лишь телефон. Его супруга Ирина в марте 2024 года рассказала корреспонденту КП-Иркутск, что ее муж не мог их бросить и сбежать. Женщина чувствует, что он жив и скоро вернется к семье.