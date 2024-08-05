Сказала лишь «Зая, привет», и связь оборвалась: жена почти год ищет мужа, пропавшего на вахте в Иркутской области

Это должна была быть последняя вахта 43-летнего Игоря Сильченко из Енисейска Красноярского края. Мужчина отправился на работу недалеко от города Братска в Иркутской области, а 19 августа бесследно исчез. Известно, что он отправился на вал деревьев, оставив в вагончике деньги и личные вещи, с собой взял лишь телефон. Его супруга Ирина в марте 2024 года рассказала корреспонденту КП-Иркутск, что ее муж не мог их бросить и сбежать. Женщина чувствует, что он жив и скоро вернется к семье.
— Позвонила женщина из Братска, которая якобы видела Игоря в ноябре прошлого года. Она увидела новые объявления о поисках. Мол, он был среди строительной бригады, которая занималась созданием кафе. Кроме того, мужа дважды якобы видели и в парикмахерской, — рассказала Ирина.
До пропажи муж звонил Ирине по видео, но разговор не удался. Женщина успела сказать лишь «Зая, привет…» и связь оборвалась. Это был последний раз, когда супруги общались. Два месяца сибирячка не находила себе места, беспокоясь о супруге. На его поиски были брошены силы волонтеров и оперативников, но безрезультатно. Странности добавили СМС от пропавшего Игоря. На телефон приходили сообщения, что он появился в зоне действия сети, но звонок не проходил.
По всей видимости, все зацепки оказались ложными или не дали должного результата. Сейчас приближается год с того дня, как Игорь Сильченко перестал выходить на связь. Женщина обратилась в Следком России, чтобы ей помогли найти мужа.
После исчезновения мужчины в СУ СКР по Иркутской области завели уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о безвестном исчезновении Игоря Сильченко, о ходе и результатах расследования. Исполнение поставили на контроль в центральном ведомстве.