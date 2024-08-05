Пострадавшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле начали получать выплаты

В Нижнем Тагиле днем 1 августа произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного дома по адресу улица Сибирская, 81. В трагедии погибли десять человек, в том числе пять детей. Предварительно, причиной происшествия стал взрыв газа. Десятки людей пострадали и были эвакуированы из здания.
— После сверки банковских счетов всем пострадавшим направляется материальная помощь. По данным на 4 августа, общая сумма компенсаций из регионального и местного бюджета превысила 13 миллионов рублей, — сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
На расселение поврежденного дома в казну Нижнего Тагила направлено 230 миллионов рублей. Пострадавшим назначены выплаты. Так, 500 тысяч рублей получат тагильчане, потерявшие в ЧП все имущество. По 600 тысяч рублей выплатят за тяжкий и средний, а по 300 тысяч рублей — за легкий вред здоровью. Семьям, потерявшим близкого человека в трагедии, начислят по полтора миллиона рублей за каждого погибшего.
Напомним, сейчас специалисты Минсоцполитики работают над составлением социальных паспортов для пострадавших, чтобы те смогли быстрее получить помощь. До сих пор функционирует круглосуточная горячая линия, на которую можно обратиться вопросам, связанным с ЧП —