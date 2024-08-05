Пострадавшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле начали получать выплаты

На расселение поврежденного дома в казну Нижнего Тагила направлено 230 миллионов рублей. Пострадавшим назначены выплаты. Так, 500 тысяч рублей получат тагильчане, потерявшие в ЧП все имущество. По 600 тысяч рублей выплатят за тяжкий и средний, а по 300 тысяч рублей — за легкий вред здоровью. Семьям, потерявшим близкого человека в трагедии, начислят по полтора миллиона рублей за каждого погибшего.