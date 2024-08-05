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Из-за проблемы с двигателем самолет Тюмень-Сочи вернулся в аэропорт

Из-за проблемы с двигателем 5 августа самолет рейсом Тюмень-Сочи вернулся в аэропорт вылета. Такую информацию опубликовали в Telegram-канале «Авиаинцидент».

Пилот авиалайнера принял решение развернуться через три минуты после взлета. Экипаж доложил диспетчеру о некорректной работе первого двигателя. Самолет будет находится в зоне ожидания в течении 2,5 часов для выработки топлива.

Напомним, пассажиры авиарейса компании «Ираэро» вылетели из Сочи в Стамбул с задержкой в 12 часов. По данным онлайн-табло аэропорта курорта, самолет Sukhoi Superjet отправился 4 июля в 00:12. Изначально вылет был запланирован на 11:30 3 июля.

Ранее мы сообщали, в летевшем из Сочи самолете сгорел блок питания из-за пролитого пилотом чая. Рейс Сочи — Москва выполнялся утром 12 апреля.