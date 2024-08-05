Из-за проблемы с двигателем самолет Тюмень-Сочи вернулся в аэропорт

Пилот авиалайнера принял решение развернуться через три минуты после взлета. Экипаж доложил диспетчеру о некорректной работе первого двигателя. Самолет будет находится в зоне ожидания в течении 2,5 часов для выработки топлива.
Напомним, пассажиры авиарейса компании «Ираэро» вылетели из Сочи в Стамбул с задержкой в 12 часов. По данным онлайн-табло аэропорта курорта, самолет Sukhoi Superjet отправился 4 июля в 00:12. Изначально вылет был запланирован на 11:30 3 июля.
Ранее мы сообщали, в летевшем из Сочи самолете сгорел блок питания из-за пролитого пилотом чая. Рейс Сочи — Москва выполнялся утром 12 апреля.