Под Воронежем автомобиль съехал в кювет: есть пострадавшая

В селе Углянец Верхнехавского района женщина пострадала в аварии с вылетевшей в кювет машиной, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По предварительным данным, 4 августа в 01:05 у дома № 33 по улице Лермонтова 44-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Granta, выехал на встречную полосу и съехал с дороги.
В результате ДТП 38-летняя пассажирка машины с травмами доставлена в больницу.
По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливающая обстоятельства и причины произошедшего.