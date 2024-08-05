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Под Воронежем автомобиль съехал в кювет: есть пострадавшая

ДТП случилось в Верхнехавском районе.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

В селе Углянец Верхнехавского района женщина пострадала в аварии с вылетевшей в кювет машиной, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, 4 августа в 01:05 у дома № 33 по улице Лермонтова 44-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Granta, выехал на встречную полосу и съехал с дороги.

В результате ДТП 38-летняя пассажирка машины с травмами доставлена в больницу.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливающая обстоятельства и причины произошедшего.