Экс-замглавы ПАО «Ил» осудили на шесть лет за мошенничество

Согласно материалам дела, Титов, Новожилов и Хван обвиняются в махинациях при разработке Ил-76МД-90А. «На разработку самолета было выделено 9 млрд рублей. При создании этой машины Объединенная авиастроительная корпорация привлекла к работам сначала ПАО “Ил”, а это предприятие — МАИ. Потом “Ил” якобы отказался от услуг Московского авиационного института, но деньги туда почему-то продолжали поступать. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, обвиняемыми по которому и проходят Титов, Новожилов и Хван», — отмечается материалах.