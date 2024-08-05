«Нащупала шишку, когда мылась в душе»: сибирячка шесть лет борется со страшным заболеванием

— Сейчас я нахожусь в Воронеже, здесь живет моя мама и сестра. Хочу больше времени проводить с ними. Да и отсюда проще добираться до Москвы, чем из Братска. — В прошлом году я прошла обследование в столице, мне назначили новое медикаментозное лечение. Оно сдерживает рост метастаз. Я гораздо лучше себя чувствую, чем раньше, но ремиссия пока не наступила. Надеюсь еще на помощь врачей из Обнинска, там тоже хорошо лечат рак. Возможно, буду подавать туда документы. Либо дождусь, когда мне предложат вступить в программу по экспериментальному лечению, которое подобрано для моего заболевания. Я намерена бороться и не опускать руки до последнего!