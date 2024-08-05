«Нащупала шишку, когда мылась в душе»: сибирячка шесть лет борется со страшным заболеванием

Ольга Васина из Братска впервые узнала о страшном диагнозе в 2018 году, когда ей было 30 лет. Принимая душ, сибирячка случайно нащупала в груди небольшую шишку. После этого последовало длительное лечение: резекция (удаление органа или части органа — прим. Редакции), несколько курсов химиотерапии, прием медикаментов. Женщина пережила уже три рецидива. Но Ольга прикладывает все силы для того, чтобы победить болезнь и услышать желанные слова: «Поздравляем, вы в ремиссии!». Подробности — в материале КП-Иркутск.
Три рецидива за 5 лет.
— Нащупав шишку, я сразу же обратилась к врачу, — вспоминает Ольга Васина. — Мне провели УЗИ, назначили анализы и сделали пункцию. А через несколько дней огласили и диагноз: «Карцинома, вторая стадия». Первые две недели я думала, что это плохой сон. Не верила в случившееся и спрашивала себя: «А это точно происходит со мной?».
Ольга признается, что главным стимулом бороться со страшным заболеванием стали ее дети. Сибирячка на тот момент воспитывала двух дочерей: 9-летнюю Милану и 4-летнюю Лилию. Большую поддержку сибирячка получила и от близких: мама, сестра и любимый супруг. А еще Ольга часто молилась и посещала церковь.
Врачи провели женщине секторальную резекцию молочной железы. Простыми словами, удалили саму опухоль и близлежащие ткани вокруг нее. Также назначили «химию» и лучевую терапию. На лечение ушло около года.
Сибирячка находилась под постоянным контролем врачей, чтобы предотвратить возникновение рецидивов. Делала маммографию и УЗИ. В 2020 году Ольга проходила очередной медосмотр по работе. Результаты обследования были отличными. Но прошло несколько дней и Ольга вновь нащупала в той же груди новую шишку. Но в этот раз она находилась уже в шве…
Помогли всем миром.
Женщина вновь обратилась в больницу. Она думала, что, вероятно, теперь врачи удалят ей пораженную грудь. Однако медики не нашли для этого показаний. Все началось по новой: операция, сеансы химиотерапии, прием лекарств. Ольга надеялась, что наконец победила заболевание. Но в мае 2022 года случился очередной рецидив…
— Я поехала уже на обследование в Иркутск. Выяснилось, что метастазы начали распространяться по всему организму. Кроме того, опухоль оказалась гормонозависимой, поэтому мне удалили и яичники…
После трех рецидивов Ольга решила, что хочет обратиться к специалистам ведущих клиник Москвы. К тому же заболевание на тот момент ощутимо давало знать о себе. У женщины часто болели ноги, так как метастазы были обнаружены в позвоночнике. А еще у сибирячки периодически возникает гидроторакс — скапливается вода в легких.
В феврале прошлого года сибирячка объявила о сборе средств в социальных сетях, чтобы собрать небольшую сумму, поскольку денег на поездку не хватало. Из-за диагноза ей пришлось уволиться и единственным ее доходом является небольшая пенсия по инвалидности. На призыв о помощи откликнулось немало человек. Сибирячке помогли не только финансами, но и оказали моральную поддержку. Благодаря неравнодушным людям, Ольга смогла отправиться в столицу.
Впервые увидела море.
— Сейчас я нахожусь в Воронеже, здесь живет моя мама и сестра. Хочу больше времени проводить с ними. Да и отсюда проще добираться до Москвы, чем из Братска. — В прошлом году я прошла обследование в столице, мне назначили новое медикаментозное лечение. Оно сдерживает рост метастаз. Я гораздо лучше себя чувствую, чем раньше, но ремиссия пока не наступила. Надеюсь еще на помощь врачей из Обнинска, там тоже хорошо лечат рак. Возможно, буду подавать туда документы. Либо дождусь, когда мне предложат вступить в программу по экспериментальному лечению, которое подобрано для моего заболевания. Я намерена бороться и не опускать руки до последнего!
Вместе с Ольгой в Воронеж перебрались ее муж и дочери. Супруг сибирячки оставил работу водителем скорой помощи в родном городе и устроился рабочим на местное предприятие. Девочки посещают новую школу. Ольга же занимается рукоделием: изготавливает броши и украшения. А когда есть силы и возможность — занимается бытовыми хлопотами.
Женщина признается, что переезд дался семье непросто. Дочки тяжело переживают процесс адаптации и разлуку с друзьями, но они стараются перетерпеть все невзгоды, лишь бы мама скорее поправилась.
— В июле прошлого года сбылась моя мечта. Я впервые побывала на море, — рассказывает Ольга. — Муж отвез меня на неделю в Крым. Мы гуляли по Ялте и Судаку, я увидела знаменитое Ласточкино гнездо. Купалась в соленой воде. Загорать, конечно же, мне нельзя, поэтому всячески пряталась от лучей солнца в тени. Испытала какой-то невероятный восторг от поездки! Теперь у меня есть новая мечта — побывать в Алтайском крае. Очень хочется увидеть горы, леса и вдохнуть этот свежий чистый воздух. Надеюсь, что она исполнится!