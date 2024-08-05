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Мужчина и женщина чуть не утонули при сплаве по реке Иркут в Иркутской области

У путешественников начала сдуваться лодка.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина и женщина сплавлялись на резиновой лодке по реке Иркут. Но внезапно судно начало сдуваться и тонуть. К счастью, пострадавшим удалось вовремя выбраться на берег. Об этом сообщает ИА Альтаир со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области.

Хоть пострадавшие самостоятельно и выбрались на сушу, но с острова в районе села Максимовщина они своими силами выбраться уже не могли. У путешественников получилось позвонить в службу экстренной помощи и сообщить о своем местонахождении.

— Спасатели пожарно-спасательной службы Иркутской области получив информацию оперативно приступили к поискам. Местоположение туристов быстро было обнаружено. Пострадавших эвакуировали в безопасное место, медицинская помощь им не понадобилась, — пишет информационное агентство.

Мужчине и женщине очень повезло, что у них остался работающий телефон, так как большая часть их снаряжения промокла и утонула.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в ДТП на Байкальском тракте пострадало семь человек.