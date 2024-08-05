«Цена совести»: молодой омич доставлял мошенникам украденные у пенсионеров деньги за 5 тыс рублей

В Омской области полицейские задержали молодого курьера мошенников, который доставлял злоумышленникам украденные у пожилых омичей деньги. За каждый такой «заказ» юный омич получал 5 тыс. рублей.
Одной из жертв мошенников стала 77-летняя пенсионерка из Большеречья. На телефон омички поступил звонок от неизвестного, который сообщил ей о необходимости задекларировать денежные средства. Злоумышленник пригрозил женщине полицейскими и уголовным делом, если она откажется выполнить его требования.
Запуганная пенсионерка поспешила выполнить требования мошенника и передала 150 тыс. рублей через присланного курьера. Аферисты убедили женщину, что на следующий день деньги ей вернут полицейские. Утром пожилая омичка сама позвонила полицейским, которые ей сказали, что она стала жертвой мошенников.
Другой жертвой аферистов стала 100-летняя пенсионера из Советского округа, которой позвонил якобы полицейский и сообщил, что ее сын устроил ДТП. «Следователь» предложил омичке уладить конфликт, чтобы ее сына не привлекли к уголовной ответственности.
Доверившись мошенникам, женщина отдала им 125 тыс. рублей. Позже она узнала, что никакой аварии не было.
Полицейские смоги установить личность одного из злоумышленников. Им оказался 18-летний студент юридического колледжа, который выполнял роль курьера.
Предложение о работе он самостоятельно нашел в одном из мессенджеров, где от работодателей получал адреса пенсионеров. За каждую проделанную «работу» юный омич получал 5 тыс. рублей.
По факту мошенничества заведены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ («мошенничество»). НАказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.