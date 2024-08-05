«Цена совести»: молодой омич доставлял мошенникам украденные у пенсионеров деньги за 5 тыс рублей

Одной из жертв мошенников стала 77-летняя пенсионерка из Большеречья. На телефон омички поступил звонок от неизвестного, который сообщил ей о необходимости задекларировать денежные средства. Злоумышленник пригрозил женщине полицейскими и уголовным делом, если она откажется выполнить его требования.