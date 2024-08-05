Фасад уцелел, а внутри — пусто: Почему частично рухнувший дом на Большой Зелениной трижды признавали аварийным, но так и не отремонтировали за 20 лет

— Им можно только посочувствовать. Если будет принято решение о проведении ремонтных работ, люди на несколько лет попадают в маневренный фонд. Плюс им придется платить по счетам и за временное жилье, и за квартиру, где идет ремонт. Другой вариант — как с обрушением дома на Гороховой. Там тоже здание обрушилось, едва его начали ремонтировать. Это произошло почти год назад, а люди до сих пор не могут договориться с властями о каком-то решении. Постоянно собираются, обсуждают, но к компромиссу прийти не могут. Спорят из-за размера компенсации. Это процесс долгий и очень болезненный. Что-то подобное, видимо, будет и с домом на Зелениной.