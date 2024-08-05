Фасад уцелел, а внутри — пусто: Почему частично рухнувший дом на Большой Зелениной трижды признавали аварийным, но так и не отремонтировали за 20 лет

Находиться рядом с домом на углу Малого проспекта Петроградской стороны и улицы Большой Зелениной также опасно, как и возле извергающегося вулкана. Жилое здание начало рушиться днем 4 августа. Все началось с обвала перекрытий между первым и вторым этажами. Там как раз шли работы по капитальному ремонту. В этой части дома никого не было, на время работ жильцов расселили. А вот в других парадных жили люди. Когда в воскресенье дом пошел новыми трещинами, МЧС спешно вывело на улицу более 30 человек. Их разместили в ближайшем центре для пожилых людей.
На этом проблемы не закончились. Раз в несколько часов внутри дома что-то происходит. Сверху вниз с грохотом падают кирпичи и конструкции. Из окон на первом этаже дом выплевывает облако пыли и на некоторое время замолкает. По словам рабочих, обрушилась вся парадная, где шли работы. Сейчас на месте картина следующая: снаружи виден недавно отремонтированный фасад, а внутри — буквально пустота.
— Обрушение началось из-за слабой стены, там просто вырвало балку, потом пошла трещина вверх. Хорошо хоть, что фасадная стена — крепкая, — говорят собравшиеся у дома чиновники и рабочие.
Ответственные лица обсуждают между собой, как будут ремонтировать дома: что надо укрепить, где заменить балки. Будто в насмешку дом снова обдает пустынную улицу клубами пыли — снова что-то отвалилось.
— А вообще — ждем экспертизу. Она займет день-два, потом будет понятно, что делать дальше, — оговариваются рабочие.
На место дважды приезжал вице-губернатор Евгений Разумишкин. По его словам, город планирует завершить ремонт и спасти здание.
— Пострадавших нет. Угрозы обрушения дома нет. Сейчас проводятся необходимые обследования, в дальнейшем начнется проектирование аварийных работ, — сказал он.
Как ранее рассказали SPB.KP.RU владельцы квартир в проблемном доме, аварийным его признавали три раза: в 2005, 2010 и 2011 годах. Но сносить не стали, а потом начали ремонтировать по частям: сначала крышу, потом фасад, затем — трубы. В 2024 году должны были приступить к несущим конструкциям. Но только рабочие появились на объекте, дом частично рухнул. По словам эксперта в области ЖКХ Аллы Бредец, ситуация на Большой Зеленина идентична истории с обрушением дома на Гороховой.
— В 2013 году принят федеральный закон о капитальном ремонте, который позволил проводить работы по отдельным видам, не как в советское время — целиком, — говорит руководитель центра ЖКХ Контроль Алла Бредец. — Если раньше, по сути, строился новый дом, то сейчас можно ремонтировать отдельные части: фасад, несущие конструкции, крышу. Насколько знаю, в этом доме работы идут с 2018 года. Я как раз была в комиссии и помню, что разбирались с подрядчиком, который ремонтировал перекрытия и сорвал сроки. На дома в центре города не всегда приходят добросовестные подрядчики. Плюс первые этажи — это лакомый кусок для бизнеса. Помещения изначально не предназначены для магазинов и кафе, поэтому их перестраивают. А это дополнительные риски.
По словам Бредец, сейчас собственников из этого дома ждет непростое время.
— Им можно только посочувствовать. Если будет принято решение о проведении ремонтных работ, люди на несколько лет попадают в маневренный фонд. Плюс им придется платить по счетам и за временное жилье, и за квартиру, где идет ремонт. Другой вариант — как с обрушением дома на Гороховой. Там тоже здание обрушилось, едва его начали ремонтировать. Это произошло почти год назад, а люди до сих пор не могут договориться с властями о каком-то решении. Постоянно собираются, обсуждают, но к компромиссу прийти не могут. Спорят из-за размера компенсации. Это процесс долгий и очень болезненный. Что-то подобное, видимо, будет и с домом на Зелениной.
ОФИЦИАЛЬНО.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекших по неосторожности причинение крупного ущерба»). По словам следователей, причиной обрушения могут быть действия рабочих.
— Работники подрядной организации, привлеченные к выполнению капитального ремонта жилого дома, нарушили правила безопасности при проведении строительных работ. В результате этого произошло обрушение внутренней несущей стены дома, а также иных конструкций. Собственникам помещений жилого дома был причинен материальный ущерб свыше 500 тысяч рублей, то есть в крупном размере.
Кроме того, проверку проводит прокуратура Санкт-Петербурга.