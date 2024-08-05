В Ветковском районе автомобиль сбил велосипедиста, выехавшего из-за оставленной на дороге соломы

5 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Ветковском районе велосипедист выехал из-за оставленной на дороге соломы и попал под колеса легковушки, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.



Дорожная авария произошла 4 августа около 5.00. По данным ГАИ, 66-летний водитель автомобиля Skoda ехал со стороны д. Лопатино в направлении поселка Станки и совершил наезд на 23-летнего велосипедиста, который внезапно выехал из-за находившейся на проезжей части соломы. Велосипедиста с травмами госпитализировали.



В областной Госавтоинспекции призывают всех водителей ответственно подходить к управлению транспортным средством. «Всегда следите за дорожной обстановкой, будьте предельно внимательны и при выборе скоростного режима учитывайте не только разрешенную скорость движения, но и состояние проезжей части. Велосипедистам прежде, чем выехать на дорогу, следует внимательно посмотреть по сторонам и убедиться в безопасности, а пересекать дорогу следует только по пешеходным переходам и со скоростью идущего шагом пешехода», — напомнили в в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД. −0-