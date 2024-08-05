Участников нападения на боксера в Крыму обвинили в покушении на убийство

«Руководитель главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев в связи с широким общественным резонансом поручил принять уголовное дело, возбужденное органами дознания по статье “Хулиганство”, к производству следователей ведомства. В настоящее время уголовное дело переквалифицировано на более тяжкую статью, а именно ч.3 ст. 30 п.п. “б”, “ж”, “и” ч.2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.