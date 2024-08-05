Участников нападения на боксера в Крыму обвинили в покушении на убийство

Конфликт произошел 3 августа на набережной Феодосии. В ходе драки группа мужчин избила чемпиона России по боксу и его товарища, нанеся им многочисленные телесные повреждения.
«Руководитель главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев в связи с широким общественным резонансом поручил принять уголовное дело, возбужденное органами дознания по статье “Хулиганство”, к производству следователей ведомства. В настоящее время уголовное дело переквалифицировано на более тяжкую статью, а именно ч.3 ст. 30 п.п. “б”, “ж”, “и” ч.2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.
В частности, фигурантам предъявлено обвинение в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений. Уголовное дело находится в производстве управления по расследованию особо важных дел.
Как отметили в ведомстве, следственная группа наиболее опытных сотрудников главного следственного управления во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД по республике установила и задержала девятерых участников массовой драки. Все они находятся в СИЗО.
Обвиняемые — граждане Российской Федерации, жители Феодосийского городского округа, трое из которых работали охранниками в местном клубе, остальные — разнорабочими.
23-летний спортсмен и его 43-летний товарищ признаны потерпевшими по уголовному делу, с ними организовано взаимодействие.
«Проведены неотложные следственные действия — обыски по местам жительства фигурантов и их родственников, осмотр места преступления и проверка показаний с участием обвиняемых на месте, изъяты и изучены видеозаписи с камер уличного наблюдения, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошен ряд свидетелей и очевидцев конфликта», — отметили в пресс-службе.
Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании всем обвиняемым меры пресечения.