«Навсегда в наших сердцах»: в Нижнем Тагиле простились с девочками, погибшими после взрыва газа

В Нижнем Тагиле 5 августа простились с двумя школьницами, погибшими под завалами после взрыва газа. Напомним, одной из жертв была 14-летняя Анна. У семьи девочки было две квартиры в доме на Сибирской, 81. Знакомые семьи рассказывали, что в день трагедии Анна была дома с подругами. Девочки остались ночевать у нее дома, так как отмечали накануне 14-летие Анны.
Известно, что Анна ходила в воскресную школу при храме Воскресенья Христова. В социальных сетях храма провели траурную церемонию, где простились с 14-летними подругами Анной и Полиной.
— Две жизнерадостные девочки, воспитанницы нашей воскресной школы и постоянные прихожанки, погибли в этот день. Аня и Полина (в крещении Феодора) навсегда останутся в наших сердцах своей любовью. Они всегда наполняли наш храм радостью и заботой. Ребята из воскрески потеряли настоящих и верных друзей, — сообщает храм.
ЧП произошло 1 августа в 11:50. После взрыва газа в пятиэтажном доме и обрушения двух подъездов погибло 10 человек. Пятеро из них — дети. На протяжении трех дней экстренные службы круглосуточно разбирали обломки. Спасти из-под завалов удалось 15 человек. Мэр Нижнего Тагила в городском округе объявил 3 августа днем траура по погибшим.