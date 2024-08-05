«Навсегда в наших сердцах»: в Нижнем Тагиле простились с девочками, погибшими после взрыва газа

В Нижнем Тагиле 5 августа простились с двумя школьницами, погибшими под завалами после взрыва газа. Напомним, одной из жертв была 14-летняя Анна. У семьи девочки было две квартиры в доме на Сибирской, 81. Знакомые семьи рассказывали, что в день трагедии Анна была дома с подругами. Девочки остались ночевать у нее дома, так как отмечали накануне 14-летие Анны.