На Дону будут судить бывшего полицейского начальника

— По данным следствия, в 2023 году он сообщил гражданину несоответствующие действительности сведения о том, что в силу занимаемого служебного положения у него имеется возможность повлиять на принятие следствием и судом необходимых процессуальных решений по одному из уголовных дел при условии передачи ему 3 млн рублей, — говорится в сообщении.