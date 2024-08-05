На Дону будут судить бывшего полицейского начальника

В суд направлено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество» в отношении бывшего заместителя начальника Отдела МВД России по Миллеровскому району — начальника полиции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области.
— По данным следствия, в 2023 году он сообщил гражданину несоответствующие действительности сведения о том, что в силу занимаемого служебного положения у него имеется возможность повлиять на принятие следствием и судом необходимых процессуальных решений по одному из уголовных дел при условии передачи ему 3 млн рублей, — говорится в сообщении.
При этом обвиняемый заведомо не намеревался исполнять обещанное в силу отсутствия у него соответствующих возможностей и договоренностей, а денежные средства рассчитывал похитить.
Довести свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, до конца он не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.
В ходе следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.