Дважды въехавшая в одну маршрутку Camry попала на видео в Волгограде

Уникальная авария случилась на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской. Этот многострадальный перекресток видел множество ДТП, однако еще ни разу виновник происшествия не совершал столь сложных и странных маневров.
Сначала водитель Camry выехал на перекресток на «красный» и попал под микроавтобус. После зачем-то стал отъезжать от места аварии и врезался в столб. А после этого задним ходом въехал все в ту же маршрутку, водитель которой, оставаясь на месте, наблюдал за странными передвижениями иномарки. Кадрами поделились в ГКУ ВО «Безопасный регион».
ДТП случилось утром 5 августа. Ранее на этом же перекрестке разбились сразу три машины — столкнулись Lada Granta, Omoda и Ford Focus.