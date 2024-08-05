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Дважды въехавшая в одну маршрутку Camry попала на видео в Волгограде

Перекресток пр. Лепнина — ул. Комсомольская видел много ДТП, но ни разу виновник происшествия не совершал столь сложных и странных маневров.

Уникальная авария случилась на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской. Этот многострадальный перекресток видел множество ДТП, однако еще ни разу виновник происшествия не совершал столь сложных и странных маневров.

Сначала водитель Camry выехал на перекресток на «красный» и попал под микроавтобус. После зачем-то стал отъезжать от места аварии и врезался в столб. А после этого задним ходом въехал все в ту же маршрутку, водитель которой, оставаясь на месте, наблюдал за странными передвижениями иномарки. Кадрами поделились в ГКУ ВО «Безопасный регион».

ДТП случилось утром 5 августа. Ранее на этом же перекрестке разбились сразу три машины — столкнулись Lada Granta, Omoda и Ford Focus.