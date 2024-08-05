Дважды въехавшая в одну маршрутку Camry попала на видео в Волгограде

Сначала водитель Camry выехал на перекресток на «красный» и попал под микроавтобус. После зачем-то стал отъезжать от места аварии и врезался в столб. А после этого задним ходом въехал все в ту же маршрутку, водитель которой, оставаясь на месте, наблюдал за странными передвижениями иномарки. Кадрами поделились в ГКУ ВО «Безопасный регион».