Смотрите, как спасатели с крана снимают опасные фрагменты с дома на Большой Зелениной

К полудню 5 апреля сотрудники МЧС, работающий на Большой Зелениной, убрали оставшийся оголовок водосточной трубы и опасные нависающие элементы, передаёт фотокорреспондент «Фонтанки».
Ночью, напомним, там произошло новое обрушение, после чего стала видна огромная зияющая дыра. Провалились части внутренних конструкций и крыши, фасадная стена стоит, но разрушения на ней видны невооруженным глазом.
Как писала «Фонтанка», 4 августа жителей дома 1/44 по Большой Зелениной эвакуировали из-за угрозы обрушения, квартал оцепили. В квартирах начали вскрываться полы, люди показывали трещины в своих квартирах. Что происходит с жильцами, читайте на «Фонтанке».
Как рассказали «Фонтанке» в администрации Петроградского района, подрядчик Фонда капремонта производил в доме работы, в результате пол отошел от стены. По информации прокуратуры, на первом этаже частично обрушилась кирпичная кладка несущей стены. В воскресенье днём «отслоение» усилилось, труба дымохода провалилась внутрь. В ночь на понедельник, по словам очевидцев, произошло еще одно обрушение: судя по видео, упали внутренние перекрытия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Движение транспорта на месте ЧП закрыто.