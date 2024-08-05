Смотрите, как спасатели с крана снимают опасные фрагменты с дома на Большой Зелениной

Как рассказали «Фонтанке» в администрации Петроградского района, подрядчик Фонда капремонта производил в доме работы, в результате пол отошел от стены. По информации прокуратуры, на первом этаже частично обрушилась кирпичная кладка несущей стены. В воскресенье днём «отслоение» усилилось, труба дымохода провалилась внутрь. В ночь на понедельник, по словам очевидцев, произошло еще одно обрушение: судя по видео, упали внутренние перекрытия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Движение транспорта на месте ЧП закрыто.