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Крупный пожар в промзоне в Ростовской области полностью потушили

Голубев: крупный пожар в промзоне и на складе в Азове полностью потушен.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг — РИА Новости. Крупный пожар в промзоне и на складе в Азове Ростовской области полностью потушен, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Пожар начался в промзоне Азова в воскресенье вечером. С открытой территории огонь перекинулся на склад автопокрышек. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. По данным властей региона, была угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ.

Позже пожар удалось локализовать, а к утру понедельника ликвидировать открытое горение. Проводилась проливка и разборка конструкций.

«По состоянию на 13.00, пожар в Азове ликвидирован», — написал губернатор.

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