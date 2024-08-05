Крупный пожар в промзоне в Ростовской области полностью потушили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг — РИА Новости. Крупный пожар в промзоне и на складе в Азове Ростовской области полностью потушен, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Пожар начался в промзоне Азова в воскресенье вечером. С открытой территории огонь перекинулся на склад автопокрышек. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. По данным властей региона, была угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ.
Позже пожар удалось локализовать, а к утру понедельника ликвидировать открытое горение. Проводилась проливка и разборка конструкций.
«По состоянию на 13.00, пожар в Азове ликвидирован», — написал губернатор.