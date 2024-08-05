Крупный пожар в промзоне в Ростовской области полностью потушили

Пожар начался в промзоне Азова в воскресенье вечером. С открытой территории огонь перекинулся на склад автопокрышек. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. По данным властей региона, была угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ.