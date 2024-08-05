В Волгограде мужчина открыто похитил у приятеля 120 тысяч рублей

Как сообщили в региональном управлении МВД России, на прошлой неделе в полицию с заявлением обратился 48-летний мужчина. Он сообщил, что во время посиделок у него дома случайный знакомый открыто похитил 120 тыс. рублей и скрылся.
Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый неработающий местный житель. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что потратил украденные деньги на спиртные напитки и личные нужды.
Теперь на него возбуждено уголовное дело по ст. 161 «Грабеж». Волгоградцу грозит до 4 лет лишения свободы.