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В Волгограде мужчина открыто похитил у приятеля 120 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска полиции Кировского района раскрыли дело о грабеже.

Как сообщили в региональном управлении МВД России, на прошлой неделе в полицию с заявлением обратился 48-летний мужчина. Он сообщил, что во время посиделок у него дома случайный знакомый открыто похитил 120 тыс. рублей и скрылся.

Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый неработающий местный житель. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что потратил украденные деньги на спиртные напитки и личные нужды.

Теперь на него возбуждено уголовное дело по ст. 161 «Грабеж». Волгоградцу грозит до 4 лет лишения свободы.