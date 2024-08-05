Четырех пострадавших при обвале дома в Нижнем Тагиле готовят к выписке

В Нижнем Тагиле четверо пострадавших готовятся к выписке из больницы после взрыва пятиэтажки на улице Сибирской. ЧП произошло днем 1 августа и унесло жизни десяти человек. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Помощь пострадавшим при частичном обрушении дома оказывалась с первых минут трагедии. На данный момент в больницах находятся одиннадцать человек. Троих детей и одного взрослого готовят к выписке из больниц. Их состояние не внушает опасения.
— Трагедия в Нижнем Тагиле сплотила медицинское сообщество региона. Люди сутками не смыкали глаз, оставаясь рядом с пациентами, сотрудники службы «03» в выходной день вышли на работу, потому что не смогли остаться в стороне от общей беды, — рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.
Бригада скорой помощи была поблизости, когда обрушилась часть здания. Благодаря быстрой реакции медиков удалось спасти много жизней. У пострадавших диагностируют термические ожоги, ранения осколками, ушибы и переломы.