Четырех пострадавших при обвале дома в Нижнем Тагиле готовят к выписке

— Трагедия в Нижнем Тагиле сплотила медицинское сообщество региона. Люди сутками не смыкали глаз, оставаясь рядом с пациентами, сотрудники службы «03» в выходной день вышли на работу, потому что не смогли остаться в стороне от общей беды, — рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.