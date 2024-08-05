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Пять человек пострадали в Самаре в ДТП с участием такси и иномарки

В Самаре на пересечении улиц Авроры и Партизанской врезались Lada Vesta и Infiniti QX50.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в воскресенье, 4 августа, произошло серьезное ДТП в Советском районе. На перекрестке улиц Авроры и Партизанской столкнулись иномарка и такси. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось примерно в 22:40. По данным сотрудников полиции, 42-летний водитель на Lada Vesta выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и влетел в Infiniti QX50. Сильный удар отбросил внедорожник на пешеходные ограждения. Автомобили после столкновения оказались сильно повреждены.

В результате аварии пострадали пять человек — водитель и пассажир такси, а также трое человек, которые находились в Infiniti QX50. Им было назначено амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.