МВД показало кадры задержания подозреваемых в зверском избиении боксера Двали

Сотрудники полиции показали видео задержания участников драки, в ходе которой был зверски избит чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали. Кадры публикует в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что задержание подозреваемых проводили сотрудники МВД, ФСБ и Следственного комитета. Все задержанные — жители Крыма в возрасте от 21 до 31 года.
«Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы», — заявила Волк.
В свою очередь, в Следственном комитете сообщили, что в рамках расследования задержаны девять человек, все они — граждане РФ. Согласно сообщению ведомства, трое из них работали охранниками в одном из феодосийских клубов, остальные — разнорабочими.
«Девятерым жителям Феодосийского городского округа предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений», — говорится в сообщении СК.
Как сообщалось ранее, Двали вступился за подростка в Феодосии, но в ответ его избила компания мужчин, нанеся боксеру тяжелые травмы. Сам Двали после случившегося заявил, что теперь его карьера завершена.
Известно, что в ходе драки спортсмену фактически выбили глаз — он им уже не видит, однако врачи будут пытаться спасти сам орган. Второму глазу ничего не угрожает.
Дмитрию Двали 23 года, он выступает за сборную России по боксу, является мастером спорта РФ международного класса, бронзовым призером чемпионата мира, чемпионом Европы, а также России.