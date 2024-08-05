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Омич пытался снять деньги в банкомате, но отвлекся и потерял 50 тыс рублей

Он вышел из торгового центра и оставил купюры в банкомате.

Источник: Комсомольская правда

Омские полицейские задержали мужчину, который украл деньги из банкомата. Он увидел, как другой мужчина оставил их в банкомате, после чего решил их похитить.

Омич пришел в торговом комплексе на Химиков, чтобы снять 50 тыс. рублей в банкомате. На несколько минут мужчина отвлекся и вышел из здания, забыв деньги в банкомате.

Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетели и очевидцев и установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний житель Кировского округа. Похитителя задержали по месту жительства.

Омич на допросе рассказал, что был рядом с банкоматом и увидел, что потерпевший забыл забрать наличные, после чего похитил деньги.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («кража»).