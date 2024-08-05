В Башкирии в ДТП машина превратилась в груду металла: водителя госпитализировали.

В Туймазинском районе Башкирии произошла авария с пострадавшим, машины от удара превратились в груду металла. По предварительным данным пресс-службы региональной госавтоинспекции, сегодня около полудня на 56 км автодороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы 43-летний водитель за рулем «Хонды», двигаясь со стороны села Нуркеево в сторону Туймазов, допустил столкновение со встречным «Рено».