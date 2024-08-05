Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии в ДТП машина превратилась в груду металла: водителя госпитализировали

В Башкирии в ДТП машина превратилась в груду металла: водителя госпитализировали.

Источник: ГАИ РБ

В Туймазинском районе Башкирии произошла авария с пострадавшим, машины от удара превратились в груду металла. По предварительным данным пресс-службы региональной госавтоинспекции, сегодня около полудня на 56 км автодороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы 43-летний водитель за рулем «Хонды», двигаясь со стороны села Нуркеево в сторону Туймазов, допустил столкновение со встречным «Рено».

В ДТП водитель автомобиля «Хонда» машиной скорой медицинской помощи был доставлен в больницу.

Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.