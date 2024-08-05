Бастрыкин поручил разобраться в исчезновении жителя Пермского края

ПЕРМЬ, 5 авг — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться с исчезновением жителя Пермского края, в которого недоброжелатели стреляли из травматического пистолета, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, СМИ сообщили об исчезновении 20-летнего мужчины в Пермском крае. В апреле между молодым человеком и местными жителями произошла ссора, во время которой пермяка избили, также в него несколько раз выстрелили из травматического пистолета. В результате он получил легкую травму. В июне потерпевший по предварительной договоренности с нападавшими поехал в Кудымкар, чтобы уладить конфликт. После этого пермяк перестал выходить на связь.
«В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту безвестного исчезновения мужчины», — говорится в сообщении.