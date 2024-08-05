Бастрыкин поручил разобраться в исчезновении жителя Пермского края

По данным ведомства, СМИ сообщили об исчезновении 20-летнего мужчины в Пермском крае. В апреле между молодым человеком и местными жителями произошла ссора, во время которой пермяка избили, также в него несколько раз выстрелили из травматического пистолета. В результате он получил легкую травму. В июне потерпевший по предварительной договоренности с нападавшими поехал в Кудымкар, чтобы уладить конфликт. После этого пермяк перестал выходить на связь.