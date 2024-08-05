Подразделения группировки «Юг» отразили контратаку ВСУ

Подразделения группировки войск «Юг» за минувшие сутки сумели улучшить тактическое положение, отразив контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинская армия потеряла до 620 военных. Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.