Подразделения группировки «Юг» отразили контратаку ВСУ

«Подразделения “Южной” группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й механизированных, 72-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах Предтечина, Трудового, Часова Яра, Константиновки, Катериновки и Верхнекаменского в Донецкой народной республики. Отражена контратака формирования 5-й штурмовой бригады», — отметили в российском ведомстве.
В Минобороны добавили, что ВСУ лишились трех боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 155 мм гаубицы М777 американского производства, четырех 105 мм орудий М119 производства США, 105 мм орудия L-119 британского производства. Кроме того, российские военные уничтожили два склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».
Также Минобороны России сообщило, что бойцы группировки российских войск «Центр» за минувшие сутки отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).