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Две копейчанки пойдут под суд за обман малоимущих на 2,7 млн рублей

Женщины уговаривали нуждающихся оформлять микрозаймы.

Две жительницы Копейска пойдут под суд за обман 67 человек на 2,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По информации ведомства, одна из женщин работала менеджером в микрофинансовой организации. К мошеннической схеме она привлекла свою знакомую. Вместе они находили малоимущих и испытывающих финансовые трудности жителей Челябинска и Копейска, которым предлагали оформить микрозаймы на сумму до 40 тысяч рублей.

Готовым взять на себя кредит передавали небольшое вознаграждение — до пяти тысяч рублей. А также обещали со временем вернуть им долг, однако не делали этого: для придания правдоподобности сделкам вносили за заёмщиков небольшие платежи, однако не рассчитывались полностью.

Уголовное дело мошенниц рассмотрит городской суд.