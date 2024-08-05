Две копейчанки пойдут под суд за обман малоимущих на 2,7 млн рублей

Две жительницы Копейска пойдут под суд за обман 67 человек на 2,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
По информации ведомства, одна из женщин работала менеджером в микрофинансовой организации. К мошеннической схеме она привлекла свою знакомую. Вместе они находили малоимущих и испытывающих финансовые трудности жителей Челябинска и Копейска, которым предлагали оформить микрозаймы на сумму до 40 тысяч рублей.
Готовым взять на себя кредит передавали небольшое вознаграждение — до пяти тысяч рублей. А также обещали со временем вернуть им долг, однако не делали этого: для придания правдоподобности сделкам вносили за заёмщиков небольшие платежи, однако не рассчитывались полностью.
Уголовное дело мошенниц рассмотрит городской суд.