Две копейчанки пойдут под суд за обман малоимущих на 2,7 млн рублей

Готовым взять на себя кредит передавали небольшое вознаграждение — до пяти тысяч рублей. А также обещали со временем вернуть им долг, однако не делали этого: для придания правдоподобности сделкам вносили за заёмщиков небольшие платежи, однако не рассчитывались полностью.