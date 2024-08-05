В ВСУ указали на получение разрешения на удары ракетами США не дальше Белгорода

«У нас нет разрешения стрелять так далеко (вглубь РФ. — Ред.). До Белгорода дойдем, дальше нет…» — приводит его слова издание.
Отмечается, что Украина уже начала применять западное оружие по целям на российской территории. При этом разрешения наносить удары вглубь России не было, уточнил Саранцев.
Ряд западных стран в июле дали разрешение Киеву использовать оружие НАТО для ударов по РФ. Так, в конце июля министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что удары по России оружием, которое Запад передал Украине, не исключены. До этого, 11 июля, президент США Джо Байден сообщил, что США разрешили Украине применять американское оружие по территории РФ вблизи границы. Однако на следующий день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх допустила изменение позиции американской стороны по этому вопросу.
В конце мая президент России Владимир Путин прокомментировал звучащие на Западе предложения разрешить Украине наносить удары по РФ, призвав страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.