В ВСУ указали на получение разрешения на удары ракетами США не дальше Белгорода

Ряд западных стран в июле дали разрешение Киеву использовать оружие НАТО для ударов по РФ. Так, в конце июля министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что удары по России оружием, которое Запад передал Украине, не исключены. До этого, 11 июля, президент США Джо Байден сообщил, что США разрешили Украине применять американское оружие по территории РФ вблизи границы. Однако на следующий день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх допустила изменение позиции американской стороны по этому вопросу.